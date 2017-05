Eva Green quiere trabajar con Alejandro González Iñárritu

Cannes, Francia.-

En la pantalla grande Eva Green no tiene límites, parece comerse la cámara. Sobre todo en la nueva cinta de Roman Polanski que se presentó fuera de Competencia en el Festival de Cannes y en la que interpreta a una mujer obsesiva y desequilibrada que tiene una oscura relación con una escritora interpretada por la actriz fetiche de Polanski, Emmanuelle Seigner.

Los ojos azules de la actriz contrastan con su tez blanca y cabello negro, dándole un aire de misterio. Vestida con un moño negro con los hombros descubiertos, Eva Green contó que no le gusta que se le pongan etiquetas.

“Sé que soy alguien muy tímida, poco parlanchina, reservada y que he hecho personajes muy oscuros, intensos, pero no me gusta que me encasillen como una mujer gótica o que sólo pueda hacer ese tipo de personajes. Me gusta explorar diferentes horizontes, hacer distintas cosas como actriz”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

La actriz que ha trabajado con directores de la talla de Bernardo Bertolucci y el propio Polanski, dijo de forma espontánea que le encantaría poder trabajar con Alejandro G. Iñárritu.

“Justo hoy [viernes] comía con una amiga, que por cierto también es mi relaciones públicas, y hablábamos de con qué directores me encantaría trabajar. Le dije que me encanta Iñárritu, él sería un buen cineasta con el que hacer un proyecto, no sé si él estaría interesado en trabajar conmigo pero a mí me fascinaría porque es tan intenso y siempre es tan emocional y hay tantos colores en sus películas, es un cineasta capaz de abarcar muchos géneros también, me encantaría”, asestó la actriz que aún no conoce al director pero que espera tener oportunidad de hacerlo pronto.

La artista también dijo estar en contra de que las estrellas utilicen las redes sociales, pues le quitan mucho glamour y misterio a la profesión. “Creo que los actores deben mantenerse misteriosos, que no deben hablar tanto y contar qué desayuno toman por la mañana, qué crema se ponen antes de dormir, no estoy de acuerdo con eso, se pierde mucho de la magia, del interés”, explicó.

La protagonista de Casino Royale dijo que algo que ha aprendido a lo largo de su vida es a decir que no. “Es algo que no sólo aplica a este negocio sino a todo en la vida, como las madres que te dicen, ‘esto no es algo bueno para ti’. Creo que saber separarte de las cosas que te quitan energía es muy importante y es algo que se da mucho en el mundo femenino, esos vampiros de energía a los que hay que alejar, pero eso es algo que aprendes con los años y con la experiencia”.

Respecto a su trabajo con Polanski aseguró: “Es un director dulce, cuidadoso, se preocupa todo el tiempo porque te sientas bien en el set. Para mí es como una figura paterna. Es una delicia trabajar con él, es súper meticuloso y preciso y eso mismo lo hace muy demandante y exhaustivo porque se fija muchísimo en los detalles. Es un artista, un perfeccionista, el rey de la creación atmósferas”.

La actriz francesa pronto estrenará también la nueva película de Tim Burton, Dumbo, que se encuentra en preproducción y de la cual aseguró que no puede contar mucho todavía. Otro proyecto es Euphoria que protagoniza junto a Alicia Vikander.

“Based on a true story” es la primera película del director en cuatro años; es una adaptación de la novela de Delphine de Vigan; Polanski escribió el guión con Olivier Assayas.