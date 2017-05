Espinoza Paz se define apolítico, pero si le pagan, él va a cantar

Ciudad de México.-

Pese a que su colega, “El Chapo de Sinaloa”, se postuló para un cargo público, para Espinoza Paz la cuestión política es muy clara. “Si me contratan para cantar, yo canto, porque yo vivo de cantar. Yo no le voy a nadie. Sí, cantaría en una ‘fiesta’, porque no le hago daño a nadie”.

Y para explicarse mejor, lo ejemplifica como progenitor. “Si como padre no le doy un ejemplo bueno a mis hijos, ahí si hago daño, entonces lo que debemos hacer nosotros como mexicanos es dar buenos ejemplos a nuestros hijos”.

En entrevista con El Gráfico de EL UNIVERSAL, el cantautor de música regional mexicana, junto con el colombiano de música urbana Freddo Lucky Bossi, presentaron el sencillo “Llévame”, melodía que estará en el nuevo álbum del sinaloense y el cual está realizado a ritmo del mariachi modernista, según define el propio Paz.

Al indicarle que el sonido del mariachi fusión tiene en este momento como abanderado al joven Christian Nodal, indica, “ya había hecho en su momento la inclusión de lo vernáculo con otros ritmos, pero esto, más que competencia es reforzar este sonido y mostrar que este género tradicional mexicano, además de ser una música muy ‘hermosa y bonita’, que se puede juntar con otros estilos para hacer un buen bolero, una ranchera, un huapango, y el ‘modernista’ con la fusión urbana cumbia”.

En amena charla se percibe a un Espinoza más relajado y hasta cierto punto bromista, pero reconoce que “el golpe del éxito que tuve años atrás no me hace ser diferente a los demás. Si, llegó un momento, después de La Voz México, donde necesitaba espacio por tanto acoso, tiempo para mí, así que aprendí a administrarme. Tiene que haber un equilibrio. No soy inalcanzable, soy exactamente igual de ‘batalloso’ que cuando pizcaba naranjas en California”, finalizó el cantante y compositor.