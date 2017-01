‘Como dice el dicho’ busca dar mensajes positivos

Cd. de México.-

Para la productora Genoveva Martínez, la televisión, a través de sus distintos contenidos, sí tiene una responsabilidad con el público. En el caso de su programa, “Como dice el Dicho”, la responsabilidad, asegura, es la de entretener y con ello dar mensajes positivos a la audiencia.

“Contar una historia que te guste, que te cuente algo interesante, que te atrape, que te haga pasar un rato ameno. Hay muchas cosas que tú estás sugiriendo a través de imágenes y contenidos que tienen que ser ejemplares, el hecho de que hoy nuestra cafetería sea muy natural y los platillos sean saludables para mí responde a una necesidad social de que dejemos en México de comer tantos carbohidratos y combatir el tema de la obesidad, el hecho de que tengamos una juguería en lugar de una pastelería es que nuestros niños coman sano y no seamos el primer país en obesidad infantil”, dijo a los medios de comunicación al celebrar la séptima temporada de este programa en compañía del elenco y Sergio Corona, el dueño de la cafetería.

Al preguntarle si su programa retomaría en algún momento temas reales como en el caso de “La Rosa de Guadalupe” (que hizo el programa #LadyCuernos, por ejemplo, haciendo referencia a la mujer que se viralizó en redes y fue nombrada #LadyCoralina) la productora señaló que no.

“Yo personalmente prefiero entender el tono o el estado de ánimo social, no me gusta tomar eventos que sean coyunturales por muchas razones, principalmente porque (en algunos casos) hay un proceso judicial en el que puedes interferir o dar un punto de vista que no sabes si es o no válido”.