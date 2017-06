Ariadne Díaz no teme mostrar a su hijo Diego

Ciudad de México.-

No hay que vivir con miedo, dice Ariadne Díaz cuando le preguntan sobre su pequeño hijo Diego, que ya es toda una celebridad en redes sociales. Desde que decidió abrirle su cuenta de Instagram, el bebé suma ya 133 mil seguidores. Pese a que al principio ella se negaba a mostrar fotos de su bebé, poco después decidió compartir un poco de la vida de su pequeño en redes sociales.

Mamá préndele a la tele que ya mero salgo!! #LaDobleVidaDeEstelaCarrillo #LaDobleVidaFinal #Braulio Una publicación compartida de Diego D'Ornellas (@diego_dornellas) el 21 de May de 2017 a la(s) 6:09 PDT

“Pueden pasar millones de cosas muestres o no a tu hijo, hay mucha inseguridad pero no quiero ser presa de vivir con temor”, dijo la actriz.

Tras el éxito de la primera temporada de “La doble vida de Estela Carrillo”, Ariadne estaría preparándose para la segunda, sin embargo, no le gusta dar por hecho cosas que no han pasado. “Yo nunca digo que estoy en hasta que estoy, hasta que yo no esté grabando o hasta que yo no me vea en la tele es que digo ¡ah, sí estoy en la novela!, antes no, el plan es que haya una temporada dos, nos fue súper bien vamos a ver cómo sigue todo esto”.

Su hijo apareció en la parte final de la historia, pero la actriz no sabe si le gustaría que volviera a aparecer.

Si le prenden, ahí nos vemos!! #cachefans #Braulio #LaDobleVidaDeEstelaCarrillo #LaDobleVidaFinal #apartirdelas8pm Una publicación compartida de Diego D'Ornellas (@diego_dornellas) el 21 de May de 2017 a la(s) 4:43 PDT

“Yo la verdad no estoy tan a favor de que un bebé tenga que grabar, solo que fuera una escena al día y se va pues sí, pero más que eso no porque aunque lo amo es un bebé y llora y se harta y se quiere dormir, ayer se sentía malito y fue a hacerse unas fotos con su papá y llegó un momento en el que el mismo Marcus dijo que hasta ahí, yo creo que si no tienes esa sensibilidad es muy difícil y si es mi hijo imagínate, peor, yo no sé qué vaya a pasar, si fuera muy light tal vez sí”, dijo.