Amores de famosos que terminaron antes de la boda

Cd. de México.-

El actor Julián Gil declaró que su intención era casarse con Marjorie de Sousa, con quien tuvo un hijo, pero una relación “no puede ser de tres” y como no arreglaron sus diferencias, terminaron su romance en medio de disputas que siguen dando de qué hablar.

Su caso no es el único que ha ocurrido en el mundo de los famosos. El futbolista Javier “Chicharito” Hernández estaba comprometido con la periodista española Lucía Villalón, pero meses antes de la boda terminaron y poco después él fue visto con la actriz Camila Sodi. Villalón dijo que lo que más le dolió fue la “deslealtad” del deportista.

En el caso de Hollywood también ha habido algunos casos sonados, como el de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, quienes parecían una de las parejas “doradas” de la industria del cine, pero ella no pudo con el compromiso.

“Tenía 22 años cuando nos conocimos… no puedes tomar esa decisión cuando tienes 22 … no estaba lista y él era demasiado bueno para mí, no sabía lo que estaba haciendo”, declaró la actriz a “Vanity Fair”.

Otra pareja que ya tenía pensado casarse era la formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck; sin embargo, rompieron su compromiso tras 18 meses de noviazgo.

Para Julia Roberts y Kiefer Sutherland, el amor no tuvo final feliz. Ella lo dejó tres días antes de su boda en 1991 y empezó una relación con Jason Patric, amigo de Sutherland.

Hugh Hefner, fundador de “Playboy”, canceló su boda por un “cambio en los sentimientos” de Crystal Harris, una “conejita” 60 años menor que él.