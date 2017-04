Adrián Uribe se divide entre guapos y mexicanos

Cd. de México.-

Adrián Uribe dice que “al venir del barrio” mantiene la sensibilidad para seguir inventándose rutinas cómicas. De esta forma, el actor se encuentra en medio de mucho trabajo entre la serie “Nosotros los guapos”, la gira con Omar Chaparro y ahora el retorno de “100 mexicanos dijieron”.

“El Vítor regresa más fashion, porque dentro de su naquéz también se siente a la moda”, dice sobre su personaje en el programa.

Después de una primera temporada en donde sus colegas actores eran parte de la dinámica para saber qué cosas piensan los mexicanos, el conductor reconoce que en esta temporada tiene más libertad.

“Como yo no hago comedia con malas palabras, me dejan improvisar y dejar ser la esencia del personaje, además de que no se ofende a nadie”, señala.

Para “100 mexicanos dijieron” la producción no cambió nada del formato, lo que sí se modernizó, es que pudieron jugar con la escenografía y el vestuario del conductor.

“Además, en esta ocasión contamos con invitados que no han venido porque estaban en otro lado como Andrés Palacios, Silvia Navarro y tendremos de padrinos a Angelique Boyer y Sebastián Rulli”, agrega.

Sin problemas con la migra. En la gira conjunta con Omar Chaparro, los dos comediantes han tenido varias presentaciones en Estados Unidos y a diferencia de otros artistas mexicanos, no han tenido ningún inconveniente.

“Nosotros tenemos nuestras visas de trabajo y no ha habido problemas, pagamos impuestos, así que no hay nada de qué preocuparse”, comentó Uribe.

Al respecto, el comediante explica que la reacción a sus espectáculos de los paisanos que viven en Estados Unidos después de la llegada de Donald Trump a la presidencia ha sido buena.

“Lejos de esconderse, los migrantes mexicanos han salido y van a nuestros shows porque también necesitan reírse y pasar un buen rato”.

Dentro de los planes del comediante está terminar la segunda temporada de “Nosotros los guapos” en junio.