Usain Bolt ayudó a cavar la tumba de medallista recién fallecido

Cd. de México.-

El campeón olímpico Usain Bolt apareció en video publicado por el Team Jamaica, en Twitter, en el cual aparece cavando la tumba de su amigo Germaine Mason, quien falleció el pasado 20 de abril en un accidente de motocicleta.

En el video se aprecia a Bolt en la parroquia jamaicana de Portland, posteriormente aparecen fotografías de ambos atletas.

Mason falleció a los 34 años de edad en un accidente en la ciudad de Port Royal al tratar de esquivar un auto con su moto.

Germaine Mason ganó medalla en Pekín 2008 y también se adjudicó el bronce en los mundiales de pista en Budapest 2004.

😞Usain Bolt digs grave for friend Germaine Mason in Portland earlier today. Germaine was killed April 20 in motorcycle accident 🇯🇲🙏🏾 📸 E. S pic.twitter.com/5aqUNHtVPX

— Team Jamaica (@JamaicaOlympics) 14 de mayo de 2017