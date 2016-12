Sambueza ‘estiró de más la cuerda’

Cd. de México.-

Un referente del América es Rubens Sambueza. Pero que tan importante es realmente el argentino en la cancha, si en varias ocasiones ha dejado a su equipo en desventaja numérica en momentos clave. Para muestra clara de su temperamento irregular, está su expulsión (por doble amarilla) en la pasada Final contra los Tigres, en tiempo extra y cuando los americanistas ganaban 1-0 y tenían el título prácticamente asegurado.

No hay que ir muy atrás para recordar que el sudamericano se hizo expulsar en las Semifinales del Apertura 2015 ante unos Pumas que finalmente eliminaron a los azulcremas.

Otro episodio similar le ocurrió tempranamente en los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2016 en el clásico ante las Chivas, sin embargo, el duelo quedó empatado sin goles y en la vuelta los emplumados se llevaron la llave 2-1.

Asimismo, en el Clausura 2014, Sambueza salió expulsado ante Cruz Azul, cuando el América iba por el tanto del empate en un encuentro que terminó perdiendo 2-1.

NO TODO ES CULPA DE RUBENS

Para el ex portero del América, Adrián Chávez, las expulsiones de Rubens Sambueza en momentos determinantes no son totalmente culpa del jugador. “La directiva se fue por la más fácil (poner al jugador transferible), desprenderse de un jugador que ha sido importante, un líder, un capitán, pero que lamentablemente no ha mostrado ese liderazgo como se debe, lo ha encausado mal, pero realmente no es toda su culpa, ya que si ves que está amonestado hay que cambiarlo y te evitas ese riesgo. El jugador tiene adrenalina dentro del cuerpo y a veces no piensas por querer ganar y pierdes la cabeza.

“Como aficionado no quieres que tu mejor jugador sea expulsado. Rubens se ha equivocado muchas veces; yo he escuchado a varios aficionados que se quejan de que para que lo meten en partidos importantes si lo van a expulsar”, dijo el ex guardameta a EL UNIVERSAL.

LO QUISIERA EN SU EQUIPO

Un símbolo del americanismo, Carlos Reinoso, hoy técnico del Veracruz, aseguró al Universal que simplemente que “a cualquier técnico le gustaría tener a Rubens Sambueza, al menos a mi sí, me gusta Rubens, y no puedo hablar de más hasta que me tocara trabajar con él”.