Cd. de México.-

Las vitrinas lucen sin polvo y sin telarañas. Tres títulos en poco tiempo bajo las riendas de Ricardo Ferretti dejan ver que en Tigres ya rugen como un equipo de época.

Con sus garras en el título del Apertura 2016, los felinos ya se proclaman como amplio rey en el norte del país. Con cinco títulos de liga, superan al odiado rival Rayados de Monterrey (4) y Santos Laguna (4).

Incluso, los norteños auriazules se han perfilado en los últimos años como una seria amenaza para los llamados “grandes” de México.

¿Cuál es el secreto? Osvaldo Batocletti, un hito de los felinos en los 70 y 80, explica la letalidad del equipo de sus amores.

“La época la terminan haciendo los grandes planteles y creo que Tigres tiene plantel, no sólo en esta generación sino ya de varios años atrás. Cualquier institución debe tener continuidad, Tigres ha cambiado uno o dos jugadores por torneo, eso es lo que te da continuidad, lo que te hace mantener una base y no estar arrancando los torneos de cero”, explicó el ex defensa argentino para EL UNIVERSAL.

Batocletti, también ex entrenador de Tigres y ahora director de Academias del club, no sólo atribuye el éxito a los jugadores, sino al proyecto social y financiero que el ingeniero Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres, ha mantenido.

“No siempre se maneja tan bien una institución como ésta, hay que analizar también que Tigres no sólo es lo futbolístico. Tigres tiene muchos ejemplos de labor social y finanzas sanas, me atrevería a decir que no pocos, sino ningún club mexicano lo hace”.

Contento por la final ganada sobre América, Osvaldo descarta cualquier tipo de casualidad, y reitera la fórmula de la continuidad en la labor del “Tuca” con los regios.

“Ferretti es un gran técnico, acaba de llegar a los mil partidos y con el título, jamás ha sido cesado de un equipo. Él pone la muestra de calidad, y más por cómo se maneja el futbol mexicano con directivos que tienen muy poco aguante”, señala la leyenda tigre. “’Tuca’ puede quedarse hasta que él decida irse”.

Ex tigres lo veían venir. La quinta estrella, para quienes vistieron en su momento la casaca de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), no es una coincidencia y advierten que los colmillos alcanzan para desgarrar más títulos.

Francisco “El Abuelo” Cruz, ex delantero tigre, dijo que en los felinos el triunfo ya es un hábito.

“Tigres es un equipo bien equilibrado, desde luego que sí marcará una época. En Tigres se habla de una continuidad de directiva, cuerpo técnico y de jugadores. El objetivo es en común, todo está engranado y se hace un hábito”.

Cruz, que sirvió con la UANL en dos etapas (1992-95 y 1996-97), incluso resta importancia a la chequera. Pero avisa de la “campeonitis”.

“El dinero no hace un equipo campeón, complementa situaciones. Hay equipo para muchos años, pero un bajón siempre pasa después de quedar campeón, vienen saturados y son seres humanos”.

En otro rugir, el ex goleador Jesús Olalde, que llegó a Tigres luego de una trayectoria de ocho años con Pumas, no se extraña del protagonismo regio y asegura que ahora serán el rival a vencer.

“Es claro que hicieron un equipo para ser campeón, le invirtieron mucho con excelentes jugadores, además han sido inteligentes con mantener a Ferretti”, aplaudió. “Ahora Tigres es protagonista, todo mundo lo quiere vencer y todos quieren jugar en esa institución, les han vuelto la identidad.