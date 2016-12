Nahuel Guzmán no se siente el héroe

Monterrey, N.L.-

Nahuel Guzmán escucha cómo la fanaticada de Tigres coreaba su nombre. Le sabe a gloria ese momento, pues considera que ganarle en penaltis al América “tuvo tintes heroicos”.

El guardameta argentino explica que Ricardo Ferretti, entrenador felino, le pidió antes de la tanda —en la que detuvo tres disparos— “que no llegáramos al quinto, que les detuviera lo que mandaran”.

Guzmán admite que ser artífice del título de los regiomontanos tiene un sabor especial, “porque nunca nos rendimos, seguimos peleando, hasta que [Jesús] Dueñas empató y en los penaltis pudimos ganar”.

“No sólo fui yo, sino los que acertaron y jugaron para que no perdiéramos”, agrega el sudamericano, con mucha emoción.

André-Pierre Gignac agradece a “los médicos de Tigres y a otras personas —que no puedo nombrar— por haberme logrado recuperar para jugar”.

“Estoy muy contento. Es algo increíble ser campeón en este estadio [Universitario] y con esta gente. Yo creo que estamos en una muy buena etapa del club”, considera el delantero europeo.

Alejandro Rodríguez, presidente del conjunto ahora cinco veces campeón del futbol mexicano, asegura que “siempre me toca sufrir y ahora no fue la excepción. Siento que así somos ya. Si no se padece, no vale. Se disfruta mucho, sin importar que le hayamos ganado al América”.

El inge señala que el triunfo va dedicado a la fidelidad de los aficionados felinos, porque “sin su apoyo sería imposible lograr cosas muy importantes en una Liga que es bastante competitiva”.

Dueñas, quien empató el partido y lo mandó a los penaltis, manifiesta que “fue para mí muy dramático. Vi el balón, me decidí y entró. Fue algo muy emotivo”.