Lo gozan como chavitos

Houston, EU.-

Los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra son grandes, musculosos, malencarados y rudos, pero dentro de ellos existe todavía ese chavito que alguna vez los llevó a tomar por primera vez un balón de americano.

Tal es el caso del corredor James White, quien a horas de disputar el juego más importante de su vida, comenta que “sí es un gran sueño. Cuando eres chiquito quizá no lo piensas, pero sí lo anhelas al ver a todos esos jugadores que ahora son leyendas y a los cuales siempre quisiste imitar”.

Entrevistado por El Gráfico en su hotel sede con miras al Super Bowl LI este domingo en el NRG Stadium de Houston, Patrick Chung, safety del equipo de Nueva Inglaterra, comentó que para él no fue un sueño que empezó en su infancia, sino hasta que llegó a Estados Unidos procedente de Jamaica.

“Allá no se practica el futbol americano, sino más bien el soccer. La vida cambió para mí cuando llegué a la Unión Americana y en el colegio comprobaron que tenía habilidades para esto. Desde entonces me enseñaron, comprendí al juego y quiero ser el mejor”, aseguró.

Aceptó que “va a ser un partido difícil, pero así como dijeron que para parar a Tom necesitan meterle presión, pues acá también le haremos ver su suerte a Ryan. De eso se trata, de ver quién lo hace mejor el domingo y no nada más de decir lo que piensan hacer”.

Finalmente, el receptor abierto Martellus Bennett, afirmó que “pese a que ya crecimos y ahora somos todos unos adultos que van por el trofeo más codiciado de la NFL, yo me sigo sintiendo todavía como un chavito. Adoro lo que hago, lo disfruto y no he perdido esa pasión de pelear en cada jugada por la pelota contra el equipo rival”.