La Fórmula E, el refugio de ex pilotos de F1

Cd. de México.-

El anuncio de que el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, hoy sin equipo en la Fórmula 1, correrá dos fechas en la Fórmula E, precisamente en México y Nueva York, es otra muestra de que la categoría de autos eléctricos se ha convertido en refugio de algunos volantes que no tuvieron mucho que contar en el gran circo.

Gutierrez dejó de ser piloto de Haas-Ferrari de cara al 2017 y su pasado en la máxima categoría no es digna de presumir, pues su máximo logro fue un séptimo sitio en el Gran Premio de Japón, esto en 2013 y con el equipo Sauber-Ferrari, situación que le otorgó sus únicos seis puntos sobre las pistas de la F1.

Quizá un piloto que si tiene muchas cosas que contar en su andar por la gran carpa es el alemán Nick Hedfeld, quien corrió en dicha categoría del año 2000 al 2011 con los equipos Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW-Sauber, BMW-Sauber-Ferrari y Renault. Puede presumir haber subido al podio en 11 ocasiones, al quedar tercer lugar en cinco oportunidades y segundo en ocho.

Sus mejores campañas las hizo en las temporadas 2007 y 2008 con BMW-Sauber, al sumar 61 y 60 puntos respectivamente. En total Hedfeld, hoy con el equipo Mahindra Racing en Fórmula E, acumuló 259 unidades en su paso por la F1.

En Abt Schaeffler Audi Sport encontramos al brasileño Lucas Tucci Di Grassi, quien corrió en la gran carpa durante la temporada 2010, bajo el mando del equipo Virgin Racing. El sudamericano no tuvo buenos números, no cosechó un solo punto, terminó en el lugar 24 y su contrato no fue renovado a final del año.

Dragon Racing cuenta en su equipo con el piloto belga Jérôme d’Ambrosio, quien actuó en la Fórmula 1 con Virgin-Cosworth (2010 y 2011) y Lotus-Renault (2012). El europeo, que en 2010 no vio acción, no entregó buenas cuantas en sus dos temporadas siguientes al no sumar ninguna unidad y culminar el campeonato en los lugares 24 y 23, respectivamente.

El brasileño Nelson Piquet Junior, del equipo NextEV NIO, y campeón de la Fórmula E en la temporada 2014-2015, corrió dos años en la FI con el equipo Renault (2008-2009), logrando 19 puntos en su primera temporada y un segundo lugar en el Gran Premio de Alemania, con lo que culminó el campeonato en el sitio 19. Su segunda campaña fue de lástima, al no sumar un solo punto y quedando en el lugar 21 de la competición.

En el equipo Renault e.dams encontramos actual monarca de la Fórmula E, Sébastien Olivier Buemi, quien anduvo en el gran circo de 2009 a 2011 con la escudería Toro Rosso-Ferrari, con la que obtuvo 29 unidades pero jamás logró subir al podio. El oriundo de Suiza culminó sus tres campañas en F1 en los lugares 18, 16 y 15, respectivamente.

TECHEETAH cuenta en sus filas con el piloto francés Jean-ÉricVergne, elemento que estuvo en la gran carpa de 2011 a 2014 con el equipo Toro Rosso-Ferrari. En su primera campaña se quedó con las ganas de salir a la pista, sin embargo en las siguientes tres pudo acumular un total de 51 puntos, pero nunca subió al podio. A pesar de que 2014 fue su mejor campaña, al quedar treceavo de la general, superando los sitios 15 y 17 de sus dos temporadas pasadas, el piloto no continuó con el equipo.