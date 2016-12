Garras afiladas

Cd. de México.-

Javier Aquino tiene bien claro que la experiencia hace la diferencia. El atacante felino aseguró que la serie final ante un equipo como América se debe disfrutar y no se debe tener miedo.

“A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que estos partidos no son para tenerle miedo a nadie; hay que disfrutarlos y pelearlos. Una final es increíble y estoy feliz de jugarla”, expresó.

El futbolista felino destacó que las Águilas llegarán animados a la serie por tener ante ellos la única oportunidad de ganar un campeonato en el año de su centenario.

“América viene motivado porque no han ganado nada en sus festejos y no creo que se quieran ir en blanco; sabemos la peligrosidad del rival y tendremos cuidado”.

Jesús Dueñas, volante de los Tigres, fue tajante al indicar que una final se debe ganar a como dé lugar, así que las formas importan poco.

“Esta vez será bueno ganar cómo sea, pues del que juega bonito y no se lleva nada nadie se acuerda”, explicó.

Dueñas afirmó que el cuadro norteño debe estar alerta los 180 minutos para salir con la mano en alto.

“Va a ser un partido muy disputado, así que debemos buscar un error y ser contundentes a la hora de estar frente al marco rival”.

También comentó que, al igual que las Águilas, tienen la responsabilidad de ser campeones.

“Es una obligación de Tigres levantar la copa por los jugadores que tenemos, ya que varios vienen de Sudamérica y Europa”, observó.

Por su parte, José Rivas mencionó que sería “padre” regalarle el título a Ricardo Ferretti.

“Esperemos regalarle un título al Tuca en sus mil partidos y por las fechas va a ser muy bonito”.

Precios altos

Los boletos para la final de ida en el Estadio Azteca están “por las nubes” en la reventa por Internet: 22 mil pesos en palco plus, 11 mil en platea baja y más baratos, de 660 pesos, en la zona alto lateral.