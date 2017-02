Carlos Reinoso, decepcionado por un jugador del Veracruz

Toluca, Méx.-

Carlos Reinoso, técnico del Veracruz, aceptó que se equivocó al sacar a Eduardo Herrera, lo que le hizo perder poder ofensivo y a la larga propició la derrota de los Tiburones.

“Tuvimos que hacer dos cambios por lesiones (Javier Orozco y Freddy Hinestroza), pero me equivoqué en el de Herrera, perdimos la pelota y ante Toluca, que tiene un gran equipo, nos costó, pero estoy orgulloso de mis jugadores, vamos a pelear hasta el final”, comentó.

Reveló que uno de los hombres que ingresó: Martín Bravo, Luis Martínez o Felipe Flores, lo decepcionó: “algunos cambios resultan, otros no. Me dio pena meter a un jugador así, que no se entregue”, agregó sin relevar al nombre del aludido.

Alabó el accionar en el equipo de Ángel Reyna, “en las tres posiciones que lo puse cumplió, de enganche y jugando por las bandas, por fuera. Se entregó totalmente. A Ángel lo conozco desde los quince años, lo hice debutar en fuerzas básicas y creo mucho en él y creo que él cree en mí”.