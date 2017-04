Broma mundialista de Schweinsteiger a compañero argentino

Ciudad de México.-

Luis Solignac, compañero de Bastian Schweinsteiger en el Chicago Fire de la MLS de Estados Unidos, publicó el video que le grabó el campeón del mundo en un descuido, cuando dejó desbloqueado su teléfono.

“Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra”, decía el mensaje que Luis Solignac publicó en su cuenta de Twitter, acompañado con un video de Bastian.

When you leave your phone unlocked and your German friend takes control‍♂️

Cuando dejas el celu desbloqueado y tú amigo alemán lo agarra pic.twitter.com/QLWhRvS8Br

— Lucho Solignac (@LuchoSoli) 25 de abril de 2017