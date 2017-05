A ver si ahora

Ya se anunció que pronto empezarán a comparecer los miembros del gabinete, así que desde ya, queremos que los rugidores dizque de oposición, empiecen a desquitar el chivo, exigimos que como chatos con spikes, le caigan a las patadas -por ejemplo- al tesorero, ese que maneja la lana. No deseamos que le pregunten el por qué se la ha pasado en Estados Unidos, en los juegos de los Vaqueros de Dallas, o en la pelea de El Canelo contra Chávez junior, apenas el sábado pasado. Eso vale sorbete.

LA LANGOSTA, CARNAL

Sino que exigimos a priístas, al (p) edil del Verde, a la dama del MC (ahora es cuando seño Adriana) que los hagan trisas con muy inteligentes preguntas incómodas. Pero que antes, cada regidor inquisidor, se eche un clavado a toda la documentación que ellos mismos tienen, de primera mano, como miembros de La Yunta que son. Queremos que les interroguen profundamente, sobre la lana, la feria, la marmaja, esa que es de todo el pueblo. Y que no es propiedad exclusiva de Quiquín Pingüín y su socio de despacho.

TODOS Y CADA UNO

Si La Chuta Valdez trae aspiraciones electoreras, entonces que se deje caer y gacho contra los comparecientes. “Ahora es cuando chile verde, le has de dar sabor al caldo”. Lo mismo que la citada regidora Ramírez Rubio, quien por cierto es la única que ha puesto el dedo en la llaga, demandando ante los tribunales, a la alcachofa de ustedes, por opaco (opaco en su actuar, no nos metemos con su dermis y su epidermis, ese es otro boleto, boleto negro, pero en fin, es otro ticket).

AL DE SOBRAS PÚBLICAS

Con todos los peipers en las baisas, que se le vayan a la yugular a Rubén Gerardo “El Kinder Sorpresa” Ramos García, director de Obras Públicas, que el bato demuestre que su título profesional no le vino de adentro de un huevito de esa marca de chocolatines suizos. Que los regidores le pregunten en qué cabeza cabe, hacer una plaza sin estacionamientos para paseantes.

LLEVEN UN “SICOLOCO”

Que la comparecencia del director de Obras, sea aprovechada, para realizarle una prueba psicológica, porque no es de gente cuerda, ni de un cerebelo sano, eso de contestar a la prensa; “Aunque muchos alumnos llegarán (a la plaza Las Antorchas) en camión urbano y no necesitarán un espacio para estacionar sus autos”. En fin, que lo sometan a un bombardeo bruto, tal y como un regidor de oposición lo debe hacer, ya que esas oportunidades de oro, no hay todos los días.

QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE

Van a quitarle uno de los dos andenes a la avenida Guerrero, en un trayecto de cinco cuadras, o sea, desde la calle 15 de Junio, justo en el Puente Uno, hasta la Pino Suárez. Ojalá que estemos equivocados, pero se nos antoja una jalada bruta. Van a tortuguear el tráfico de carromatos, incluido los que salgan del puente internacional, para tomar la Guerrero, aquello podría congestionarse, posiblemente hasta el otro Laredo.

¿PATADAS DE AHOGADO?

¿No nos digan que esa es la gran ideota del gobierno burricipal, dizque para buscar devolverle la vida económica, al centro histérico? No jueguen, ¿no es verdad eso? Sin ser urbanistas, ni ingenieros viales, creemos que van a ahorcar el primer casco del rancho, aquello será un congestionamiento a mañana, tarde y noche. Las únicas gananciosas serán Las Cuscas de “La Montera”. Las chicas malas muy buenas – y uno que otro león rasurado, vestido de daifa-, van a tener buffet, carnita para escoger, entre los autos van a andar vendiendo sus besos y sus “esos”.

Y SIN BRAZOS

Que la inflación golpea a los más pobres, que hay una relación clara entre ingreso e impacto de la inflación: “cuanto más bajo es, más daño hace la subida de precios”, explica el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), Miguel Székely. “Y si se trata de trabajadores informales, mucho más. Eso es lo que ha sucedido en anteriores crisis económicas y lo que está ocurriendo ahora”. Total que cuando nos nos llueve nos llovizna.

FRESCOLÍN ACOGEDOR

Este lunes estuvo chido el clima, incluso ni era día de ponerle Jorge al mocoso y muchas parejas se encargaron de hacerlo acogedor. Los matrimonios se recogieron temprano y luego se volvieron a recoger. En mil años, nunca le habían dado a la “malacosa” en ¡San Lunes! Y menos dobletón gacho. Bendito clima de mayo, que nos haces milagros y milagrosos.

EL ATLAS

Atlas y Monterrey para campeones, en ese orden, los otros seis no le interesan a un servidor. Primero los de Jalisco, porque “solo” tienen 65 años sin campeonar. No le hace que ahora sean de TV Apesta. Todas nuestras canicas –o mejor nada más nuestra buen vibra- para el que ha sido menos afortunado, en la historia de nuestro pambol ratonero.