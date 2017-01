Sube y baja

Cuando las cosas resultan bien, cualquiera quiere colocarse el sombrero del triunfador, y bueno al menos para los gasolineros de la frontera la solución toca a su puerta.

Las presiones de los empresarios que amenazaban con el cierre de empresas y este parecía inminente. Sin embargo, el dirigente de los gasolineros, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ se dirigió a la ciudad de México, donde inicio una serie de reuniones y explicó la problemática que sufrían.

“Les dijimos a las autoridades federales que queremos llegar a una solución mediante la cual no tengamos que comprar el combustible caro y tener que venderlo más barato, porque en la lógica de los negocios, nadie invierte y le apuesta a un negocio, para perder dinero. También les explicamos que no queremos lesionar a los consumidores dejando de vender y que no podemos seguir financiando al gobierno.”

En medio de esas negociaciones, también se metieron a participar los diputados federales fronterizos del PRI, que lograron la autorización de la SHCP de un nuevo esquema de apoyo para las gasolineras de la frontera norte, con el que se garantiza el abasto y el precio subsidiado de 12.89 pesos por litro de gasolina a los consumidores.

El diputado EDGAR MELHEM SALINAS, dijo que la resolución de Hacienda es el resultado de las gestiones que realizaron diputados de Tamaulipas y Coahuila, que enviaron un exhorto a la dependencia y encabezaron reuniones con funcionarios del SAT, Pemex y empresarios gasolineros de la frontera.

Los diputados federales priístas que participaron en las negociaciones fueron YAHLEEL ABDALÁ, de Nuevo Laredo y MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, de Reynosa.

En esta guerra de autocomplaciencias, aplausos y entusiasmo por el éxito alcanzado, la alcalde MAKI ORTIZ no se quiso quedar atrás y colocarse una estrella en la frente y escribió un mensaje en las redes sociales.

“Por un acuerdo que avanza entre gasolineros , PEMEX y Hacienda y el trabajo de legisladores y diferentes niveles de gobierno y poderes y muy importantemente gasolineros y el decidido interés de el Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA , no habrá desabasto de gasolina en Reynosa y otras ciudades. El precio de la gasolina después de aplicar los instrumentos financieros que se lograron como el de la devolución de impuestos del SAT en 15 días y el financiamiento de PEMEX por 14 días en vez de 7 a los empresarios entre otras cosas, logró un precio de 13.26 por litro. Falta implementarlo de manera definitiva, pero es una solución que evitó que pudiéramos tener desabasto y precios descomunales a partir del lunes”.

La verdad es que no importa quién sea el gestor de este logro que beneficia a los ciudadanos de la frontera que no se quedarán sin combustible y sobre todo podrán adquirirlo a un precio competitivo similar al que se oferta en los Estados Unidos, cuyo precio sigue inestable.

El galón de gasolina en algunas ciudades de Texas fluctúa entre los 2.12 y los 2.60, pero allá no saquean comercios por el sube y baja de los combustibles. Estamos atados ante las embestidas de la economía del mundo mundial.

En ciudad Victoria, el alcalde ÓSCAR ALMARAZ SMER desde el viernes por la tarde encabezó los operativos de protección civil ante la llegada del frente frío que azotó la entidad y recorrió con brigadas la zona urbana y rural entregando apoyos invernales y atendiendo a grupos vulnerables.

Se tienen dos refugios temporales donde se ofrece alimento caliente, abrigo y atención médica.

