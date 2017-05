Se construye un gym de box en El Progreso, ¡qué bueno! Esa racita del lejano poniente necesita de ese tipo de obras, contar con algo así, para desfogar sus energías, ojalá resulten varios garbanzos de a libra que destaquen en el boxeo y que tengan armas para salir de amolados. Y ojalá les hicieran más escuelas y campos deportivos. El meollo de esto, es sí es verdad que la obra costará 3.3 melones. Ya ven ustedes que a este gobierno burricipal, no le creemos ni lo bendito.

SUELTAN CIFRAS…

…Cual padrotes baratos, tienen una verborrea bruta, hablan de cantidades con singular alegría y olímpico desparpajo, como si estuvieran parlando de canicas o de galletas de animalitos. Refieren millones de varos como si los estuvieran sacando de sus propios bolsillos. Ya ven la plaza de Las Antorchas, junto al monumento a Benito Juárez, la facturaron en 6 millones de pesos ¡Una verdadera marranada! Ese es el asunto de estos comentarios, no es el gym de box, sino lo que pudieran estarse clavando el alcalde y su cuadro chico.

OTRA BUENA…PERO

Otra acción que nos gusta de los gobiernos burricipales anterior y actual, es la de transportar 4 mil criaturas diarias a sus escuelas, solo que habría que analizar si esa buena acción (no se les cobra ningún céntimo a los papis chulos de tales engendros) vale los 1.4 millones de pesos facturados por mes, según La Yunta. Ellos dicen que contratan 102 camiones y 6 camionetas Van. Es muy buena lana, habría que ver quién es el ganón, el proveedor de tal servicio. No saldrá más bara, comprar tales vehículos y que el gobierno prestase el servicio directamente.

PURAS SOSPECHAS

Igual acaban de decir que se invirtió 957 mil 324 pesos en el concreto hidráulico para poner como nylon de princesa, un crucero, es decir la mera intersección o cruce de caminos en la esquina de Lago De Chapala y Monterrey. No nos gustaría que se estuvieran quedando con bastantes miles de pesos, al inflar una obra de 909 metros cuadrado (esa fue el área o superficie a construir que refirió el burricipio), algo que no es ni una décima de hectárea.

Los estimados lectores que trabajan en la industria de la construcción, saben muy bien si esa obra vale esa cantidad, en el supuesto de que la misma sí sea de concreto hidráulico, algo que solo el tiempo lo dirá, por el uso diario de muebles pesados.

PENSADO Y REPENSADO

Dijo Jorge Pensado Robles, empresario victorense, que la capirucha estatal sigue amoladona porque el gobierno federal no ha enviado recursos y el estado no ha invertido en obras. Podrá crecer Vicky City, pero con la propia lana de la entidad, con lo que haga el gobierno del estado. Porque lo que es del gobierno federal, creemos que Pensado está bien Pen…sado, o mejor dicho, mal esperanzado. Pues tal dinero no creemos que llegará de chilangolandia, no en la cantidad como lo necesita Victoria… y Laredo y Reynosa y cualquiera de los 43 burricipios de la entidad.

ESTÁ BIEN PE..REDO

Ponchorrón Peredo Ramoa, director de Burrismo de La Yunta de Nuevo Laredo, dijo que está llegando más racita chicana de allende el Bravo para comprar en las tiendas del ejido, pues se benefician con la paridad peso-dólar, porque con 20 dólarucos, las familias pochas se surten la canasta básica. ¿O sea? el tal Peredo cree qué con 20 cueros de rana, los cuales son 360 bolas (supongando a 18 varos por cada “villano verde”, como es que lo pueden tomar hoy en las casas de cambio) toda una familia puede tragar a la semana. Pues cuando se dice despensa, nos referimos a víveres para una semanuca.

SOLO UN DESPISTE

Entendemos que el buen Poncho Peredo la haya defecado involuntariamente, todos cometemos yerros. Pero su comentario salido de la trusa, sirve para decirle que solo los huevos, valen 40 chuchos la tapa. Y el papel pa´l cutis, paquete de cuatro esmirriados rollos (y no del pachoncito), te lo embarras por 20 pesos. Ahí nada más van 60 maravedíes, de los 360 que refiere Peredito. De meterle carnita a la canasta, mejor ni hablemos, porque si así fuera, solo podría taquear uno de cuatro miembros de una familia normalita.

SOLO EN VERACRUZ

Que envidia, en Veracruz siguen arrestando cómplices del marrano de Javier Duarte de Ochoa, ya cayó la “vicegobernadora” María Georgina Domínguez, quien se enriqueció como su jefa de comunicación social. La vieja sí que se bañó y gacho, con hoteles, ranchos, haciendas y empresas de medios (medios robados). Pero acá en Tamaulipas, ni esperanzas, mucho menos de detener a Egidio Torre y a sus muchos cómplices y socios gananciosos, esa gavilla que nos dejó a los tamaulipecos encuerados, endeudados y boqueando.

TODOS UNIDOS POR LA PAZ

De las últimas patadas de ahogado en el estado, surge “Todos Unidos Por La Paz”, donde se piensa rescatar los valores de los tamaulipecos, para recomponer el tejido social. Se trata de combatir las prácticas delincuenciales, hacer notar a los jóvenes, que las conductas antisociales, no llevan a nada bueno. Y de paso, servirá para enderezarlos. Decimo enderezarlos, porque muchas generaciones de chamacos nacieron chuecas. Sobre todo los que vieron la luz desde el año 2000 a la fecha en nuestro estado. Crecieron con la cultura del delito, de lo ilícito, del actuar mal, incluso como estrategia de defensa.

A VER SI RESULTA

Encomendémonos todos al Señor para que resulte, recen lo que sepan estimados tamaulipecos, pues parece que de la federación no vendrá nada, como nada ha hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto para alivianar la concha en Tamaulipas. Como no sea el jugar a policías y ladrones, por medio de dizque andar correteando malandros.