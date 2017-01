Sólo nos queda rezar

Tengo algunos años escuchando a papá decir que los movimientos son cíclicos, que en 1810 ocurrió la guerra de Independencia y 100 años después en 1910 la Revolución Mexicana.

Según sus cálculos ya toca, y no quiero ni pensar en un retroceso de esa naturaleza. Nunca le creí y me resistía a pensar que tuviera algo de razón, incluso pensé el viejo está chocheando… y la verdad ya no picha a 100 milas por hora, pero la pone en las meras esquinas.

Qué coraje que en lugar de ser un ave de mal agüero, sea una premonición de horror.

Me negué a pensar y le refuté hasta el cansancio pero veo las noticias, la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales y los síntomas son inequívocos, y cada vez más el siniestro espectro de la violencia social colectiva se asoma y parece despertar al México bronco que estaba dormido.

No tengo argumentos, parece que tiene razón el viejo, sólo me queda pensar que la elección presidencial de el 2018 sea nuestra válvula de escape a tanto rencor social y México encuentre un nuevo rumbo.

Y si no, es un buen momento para ponernos a orar: “Padre nuestro que estás en los cielos…”.