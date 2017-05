Madre valiente

MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ murió la noche del 10 de mayo en el interior de su casa en la ciudad de San Fernando.

Ella fue una de las madres más valientes que se conocen en el ámbito público, su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRÍGUEZ fue secuestrada y asesinada hace años.

Ella nunca se dio por vencida en su búsqueda y finalmente la encontró en una fosa y pudo tener la tranquilidad de darle cristiana sepultura.

MIRIAM, quienes la conocían decían que era de esas mujeres que bien son descritas por aquella canción, pues se quitaba el pan de la boca por dárselo a los más necesitados.

Después de encontrar el cuerpo de su hija, ella paso a formar parte de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos, donde inicio un movimiento para la búsqueda de más desaparecidos.

Al respecto, reproducimos parte del texto de GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA representante estatal de la asociación civil:

“Hace unas horas me entere del cobarde asesinato de la compañera MIRIAM ELIZABETH RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, dirigente del colectivo de desaparecidos, en San Fernando.

Un grupo de la delincuencia, llego en la noche del 10 de Mayo a su casa y la ultimó, este hecho es parte de los asesinatos que por cierto han quedado impunes de defensores de derechos humanos en el país. ¿Pero quién era Miriam? Miriam era una señora prospera propietaria de un negocio, elegante que contrastaba con la dureza y firmeza en sus argumentos es decir no se andaba en las ramas, quien como muchos sufrió el secuestro de su hija, su coraje y gran tenacidad, sin apoyo alguno de las autoridades, logro detener a los secuestradores de su hija y ella misma los entrego a las autoridades, se la pasaba a diario en los juzgados para impedir que salieran de la cárcel, también con sus propias investigaciones logro encontrar los restos de su hija, todo lo logrado se vino abajo, los secuestradores y asesinos de su hija, se fugaron del penal de Ciudad Victoria Tamaulipas, inmediatamente solicitó protección a las autoridades porque peligraba su vida, la cual le fue negada, todavía hace días que nos reunimos con un representante del alto comisionado de las Naciones Unidas se quejaba de la negativa a prestarle protección. Hace unos días la compañera Miriam había participado con un grupo de su colectivo de San Fernando en la marcha contra la ley de víctimas, ley que deja fuera a los colectivos en las decisiones fundamentales de las víctimas en Tamaulipas, a mí me dio mucho gusto porque era la primera vez que un colectivo marchaba con nosotros, todavía el día de ayer 10 de mayo, ante mi invitación que nos acompañara a la marcha “10 DE MAYO NADA QUE CELEBRAR” y me respondía “compañero yo con todo el alma quisiera estar con ustedes pero tengo que ir al doctor a revisar mi pie…” se refería a una fractura en unos de sus pies, por eso llegaba en muletas a las reuniones. Este acto cruel, representa una amenaza a los defensores de derechos humanos, por lo cual advertimos, una posible escalada de actos cobardes como estos, por lo que les pedimos la más amplia solidaridad y condena de este asesinato, el estado por omisión no ha sido capaz de enfrentar este y todos los asesinatos, a la familia de Mirian les pedimos mucha fuerza y consuelo, este crimen no puede quedar impune, es el momento de manifestar el repudio total”.

El gobernador FRA NCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA prometió justicia, la confianza ciudadana está de su lado todavía.

Se fue una madre muy valiente.

