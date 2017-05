La noche en que Reynosa no durmió

Pos estaba yo bien cómodo in my little home, con el cooler (clima), cuando de repente en la noche ¡que se va la luz!

Además me dejaron picado con el juego de Tigres contra Xolos.

Pos qué es eso brody, porque ‘tons que se oyen unos tronadazos como que quería llover, y todita Reynosaville se quedó sin electricida’.

Luego me enteré que fue por un tornado que pasó por los dos Laredos, quesque desde allá venía la falla y alcanzó hasta Matamoros.

No teníamos light, pero sí estábamos en friega gastando datos del celu, para saber qué pasó por acá, bien enterados que estábamos.

Como que no me queda claro que toda la border dependa de otras cities para que esté working, porque no me digan que los plomazos que escuché eran truenos, como que los rayos no suenan así.

Si Nuevo Laredo está a tres horas en auto y agrégale una hora más sí te vas por el lado gringo, porque ni maíz que me voy por la Ribereña, ni que estuviera loco. Desde allá nos perjudicaron, yo pensaba que eso no era posible, pero sí, toda la border no tuvo luz este domingo 21 de mayo.

A desconectar los aparatos, como el clima, el refri, la tele, porque luego me los descomponen y ni modo que la CFE me la vaya a pagar.

Sin un abanico que lanzara aire me puse a abrir las ventanas, y eso que la Rosa María no le gusta esos aparatos modernos porque le constripan, qué delicadita me salió. Eso sí no se queja del minisplit, que porque eso es otra cosa.

Mi vieja ya había cerrado una ventana con retiharto masking tape, quesque temblaba con los aironazos de marzo, pero pos esos días ya pasaron, estamos en pleno mayo con estos calorones.

En ese momento ya no me aguantaba nadita con tanto calor, por más que me remojaba de water de garrafón, porque no subía al segundo piso.

No sé si se acuerden, pero hace dos años el viernes 24 de abril del 2015 Joaquín López Dóriga, entonces conductor del desaparecido “El Noticiero” por el canal 2, anunció que un tornado pasó por Reynosa, una “storm” que tumbó anuncios y “munchos” árboles por las calles de la border.

Pero esa noche de perdida corría algo de airecito, ayer no se movía ni una hojita.

Por eso es que este lunes supimos ahorrar agua, porque por el corte de electricida’ llegó por todos lares, hay quienes hasta se bañaron con gel antibacterial y toallitas de bebé.

“Munchos” no acudieron a clases este lunes, quesque estaban como pollos desguanzados, ya mañana será otro día.

Y eso que todavía no llegan los meses juertes de lluvias, porque no me digan que este mayo ha sido muy llovedor, verda’.

Espero que se recuperen estos días de las desveladas pero ahora por los calorones y que todo siga en santa paz. Hasta la próxima.