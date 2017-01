¿De qué están hechos los gobernadores?

El anuncio en torno a la reunión que celebrará José Antonio Meade, secretario de Hacienda con los mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores anunciada para el día 9 de los corrientes donde hablarán del incremento a las gasolinas que está provocando manifestaciones en contra en gran parte del país (por lo pronto en once estados, incluyendo a Tamaulipas), determinará de qué están hechos quienes se comprometieron a defender a sus mandantes.

Las conversaciones con los apapachados gobernadores que hasta ahora no han planteado una postura respecto al incremento a los carburantes demuestra la escasa sensibilidad que poseen y su intención de reunirse con el Secretario será, muy probablemente, para escuchar explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza, que los mexicanos no entendemos, como es el hecho de que paguemos por precios estratosféricos “porque así lo exige un entorno internacional y porque resultan más competitivo”, cuando el país es productor de petróleo, pero sin infraestructura para procesarlo.

Veamos, la construcción de la refinería en Tula, Hidalgo, por la que tanta alharaca hicieron en su momento Felipe Calderón quien encabezaba la presidencia del país y el ahora secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en su calidad de gobernador de esa entidad que ganó el concurso, se quedó en planes para que se construyese ahí, hasta este momento nadie del gobierno federal ha dado una explicación satisfactoria sobre el por qué no se siguió ese proyecto.

Lo han dejado como en el olvido, siendo que su construcción era uno de los puntales para revertir la falta de instalaciones para el procesamiento del petróleo y por ende, para reconfigurar los precios de los carburantes que permitieran mayor accesibilidad y mejor calidad de las gasolinas a los consumidores mexicanos, sin tener que importarla de Estados Unidos.

Los mexicanos nos merecemos una explicación puntual acerca de lo que está pasando con la refinería que no ha sido comenzada en su construcción.

También nos merecemos una actitud más autocrítica de los gobiernos estatales que mantienen un distanciamiento con la población que votó por ellos.

Sinceramente, cuando ocurra la reunión Meade-Conago, me encantaría que haya gobernadores de todas las corrientes políticas exigiendo una reconsideración seria a la decisión de aumentar el precio de los carburantes.

Pero presiento que una vez más, los gobernadores serán voceros del gobierno federal y no harán valer la autonomía, ni el federalismo para exigir que la decisión sea revertida demostrando que están hechos de insensibilidad y ausencia de solidaridad para con la gente de a pie que los puso en esos puestos.

GUSTAVO EL MÁS PRODUCTIVO

El diputado federal por Movimiento Ciudadano Gustavo Cárdenas se encuentra feliz porque resultó el más productivo de los representantes tamaulipecos en la Cámara por segundo año consecutivo.

Gustavo fue el único que votó en contra del aumento a las gasolinas junto con el resto de su bancada, mientras que las y los diputados priistas votaron a favor.

El reto para Gustavo es que previo a las elecciones federales del 2018 logre mantener su posicionamiento con miras a obtener la nominación a la senaduría de nueva cuenta pero ahora por Movimiento Ciudadano.

Correo electrónico: derrotero@hotmail.com

Twitter: @derrotero_mx