Despierta aumento a gasolinas malestar en redes

Ya basta¡ ¿A dónde nos quieren llevar los diputados de partido y los gobernantes con tanto aumento?

Los incrementos a los precios de las gasolinas afectan los bolsillos de todos porque provocarán aumentos en cascada en los productos de la canasta básica y en las tarifas del transporte de mercancías y de pasajeros.

Señores diputados federales, Ustedes que aumentaron los precios de las gasolinas, verdaderamente creen que los trabajadores, amas de casa, estudiantes, comerciantes, profesionistas y empresarios apoyan sus bastardas decisiones. ¡No! Eso jamás sucederá señores.

¿Qué esperan? que nos levantemos en armas, que les aplaudamos, que les pongamos una veladora. En verdad que no tienen progenitora a quien rezarle. Son de la peor clase política que jamás haya pisado el Palacio de San Lázaro: Insensibles, insensatos, imprudentes e insaciables. Se la volaron. ¡Aumentar 20 % el precio de las gasolinas¡ ¿en que demonios estaban pensando? Gobernantes ricos, pueblo pobre. Ya ni la amuelan, ni la sufren y seguramente sí la fuman.

Ustedes, los diputados federales, pudieron detener el aumento solicitado por el Gobierno Federal, pero como no son representantes del pueblo, terminaron por obedecer a sus bolsillos. ¡bájense de la nube! salgan de la burbuja para que se den cuenta de las condiciones tan paupérrimas en que vive la mayoría de los mexicanos, empobrecidos por las promesas de cambio del nuevo PAN y del nuevo PRI.

Dense cuenta que con el brutal aumento a los precios de las gasolinas del 20 % a partir de enero del 17, Ustedes y Peña Nieto han conseguido lo que el Peje no ha podido hacer en 15 años: despertar el malestar popular manifestado en todas las redes sociales.

Miles y millones de mentadas a sus progenitoras les han llovido. No todos los políticos son como Ustedes. Felices deben de estar estos diputados neopriistasa y neopanistas, junto con sus fieles aliados de otros partidos, de ser los cómplices de un Presidente que ha demostrado la más alta insensibilidad jamás conocida en político alguno.

Esos no son del PRI ni del PAN, dicen los verdaderos priístas y panistas, que ya están hartos de tantos compañeros de partido corruptos e insensibles, según han sido exhibidos con tantas acciones que ponen en riesgo la gobernabilidad del país.

Dense cuenta que apenas se dio a conocer la noticia del aumento del 20 % a los precios de las gasolinas y en todas las redes sociales comenzaron los mensajes convocando a una revolución pacífica con acciones que van desde no acudir en los primeros tres días a las estaciones de gasolina, hasta ir a protestar a los congresos de sus estados contra los diputados.

Deben entender que los aumentos provocarán incrementos en cascada en los precios del kilo de tortilla, en el litro de leche, vaya en los costos de toda la canasta básica.

¿Qué respuesta dará el Gobierno si los comerciantes quieren aumentar sus precios? ¿Cómo negarán un posible aumento a los precios del transporte de mercancías y de pasajeros? La culpa es de todos los que participaron en esa decisión que afectará brutalmente la economía de millones.

Aumentar de manera tan desproporcionada los precios las gasolinas en comparación con los mini salarios, traerá grandes problemas.

Mención aparte nos merece la acción de rapiña orquestada por los nuevos dueños de la gasolina. Especular con los precios y esconder la gasolina es un delito que debió castigar la PROFECO desde el primer día en que se dijo que había escaseado el combustible.

Mal precedente sentaron estos nuevos gasolineros Oxxo Gas y Petro 7: ¿empresas socialmente responsables? Pamplinas. Muchas de sus estaciones optaron por informar que no había gasolina. Cierto o no, jamás mostraron ni difundieron algún comunicado dando razones del por qué no había gasolina en sus establecimientos.

¿A quién mentarle el 10 de mayo? Los gobernantes y diputados federales no tendrán el mejor de los recibimientos en sus estados. Ya en las redes sociales se han organizado para hacer viral las acciones y las protestas.

El supuesto desabasto no tiene ningún sustento, excepto que los nuevos dueños de las gasolinas, quieran hacer su “agosto” en enero o ¿cuál es la explicación señores del Oxxo Gas y de Petro Seven?

Los que no quieren ni desean que gane la izquierda en México ya le dieron muchos motivos al Peje y más motivos al pueblo mexicano para voltear a ver otras opciones en 2018.

Por lo pronto, rechazo total a los aumentos…