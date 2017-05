Culpas mutuas

El gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA anuncia que la próxima semana llega el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG a Reynosa, la cual arde en medio de las llamas de la inseguridad y la inoperancia.

En ese sentido, el diputado federal y Secretario de la Comisión de Marina en el Congreso de la Unión, ALEJANDRO GUEVARA COBOS informa de la llegada de 750 elementos federales a Reynosa, donde implementarán una estrategia integral donde van con todo contra la delincuencia organizada.

El legislador apunto que van a estrangular la economía de los delincuentes, que en su entramado tomaron hasta el control en el cobro de los servicios públicos, puentes internacionales y hasta de cargos municipales.

Las medidas que se tomarían vienen en serio, explica el diputado, y son producto de las investigaciones y labores de inteligencia que empezaran apretar y pegarle en la economía del crimen organizado.

En ese sentido, afirmó que parte de las acciones las dará a conocer el Secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG quien regresa a Tamaulipas para recuperar ciudad Reynosa, municipio que ya estaba recuperado y que se volvió a perder en las últimas semanas.

GUEVARA COBOS estuvo ayer en ciudad Victoria donde sostuvo algunos encuentros con miembros del ejército.

En tanto, el diputado federal EDGAR MELHEM SALINAS informó que la frontera se reforzó con la llegada de las fuerzas federales y soldados, pero que es el momento de que se replanten las estrategias de manera coordinada entre la Federación y el Estado.

“Definitivamente urge una mayor coordinación Federación-Estado y municipio, aunque estamos conscientes que los Ayuntamientos no tienen un mando a su cargo”.

Indicó que debe analizarse de manera prudente la situación que se vive en Reynosa para traer mayor seguridad y tranquilidad, pero que sea permanente y no temporal.

Informó que el gobernador CABEZA DE VACA ya se reunió con OSORIO CHONG, pero reconoció que no les han informado de los acuerdos que se tomaron.

“Estamos listos para apoyar la estrategia contra el crimen organizado, pero no conocemos las medidas, ojalá y sea un plan integral de amplio impacto y que se vean los resultados”.

MELHEM SALINAS indicó que hace días estuvo en Coahuila y recorrió varias de sus ciudades, como Piedras Negras, donde sí existe un verdadero blindaje de las autoridades estatales y militares.

“Tamaulipas tiene el doble de presupuesto en materia de seguridad, pero allá si funciona la estrategia, quizá deben adoptarse medidas similares. Nosotros tenemos más recursos para la compra de patrullas, armamento, contratación de policías, algo debe hacerse con eso y es uno de los reclamos que nos hacen los empresarios que exigen mejore la seguridad”.

Manifestó que en la actualidad ya no cabe el discurso de culpar a los ex gobernadores del PRI, pues cuando realmente se vivió la descomposición social fue con VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN que nunca pudieron combatir los delitos federales, el país se les fue de las manos y vivimos en un clima de inseguridad por su culpa.

“Por eso lo mejor es trabajar entre todos los órdenes de gobierno, sin echarnos culpas, pues sería un cuento de nunca acabar, como ahora donde ya llevamos un año y no vemos los resultados. Debemos hacer un cambio de actitud, pues ellos pueden decir que los culpables son nuestros ex gobernadores y nosotros sus ex presidentes”.

Esperamos que los acuerdos lleguen, las giras fructifiquen y no nos dejen nada más mirando.

