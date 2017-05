Cómprenlo su ejemplar

“Alcaldes de México” se llama la revista y está a la venta en Sanborn´s, Liverpool, Palacio de Hierro y en librerarías Ghandi. No tienen pierde, en portada figura una fotoshopeada imagen, de alguien con mucho pelo y tres tonos menos de piel morena (canijo complejo que no desaparece, ni con todo el dinero del pueblo).

NACIDO PARA GOBERNAR

El reportaje central o principal de la edición, está desinteresadamente dedicado, sin costo alguno para el susodicho -solo para el erario de su pobre pueblo-, nada menos que para el alcalde que en su segundo mes de gestión fue declarado como el mejor presidente municipal de Tamaulipas. La pose de la foto de portada, es como la de un rey, una mezcla entre Idi Amin y Baby Doc. Sin duda que los cautivara es mirada de ensueño.

¿A CUÁNTO EL CHISTECITO?

Ya en serio, ¿Cómo para cuanto les gusta, estimados lectores, que reportajes como tal, publicados en revistas mamelucas, no salga a los nuevolaredenses?, ¿De cuánto fue el ráscale a la caja de las galletas, al presupuesto de la ciudad? Ya ahora que no nos diga que lo paga con parte de su sueldo, como los avionazos a las reuniones no menos mafufas y muy periódicas de “El Club de Presidentes Municipales Sin Que Hacer”. Lo que son las ganas de gastarse a lo wey el dinero del Pueblo, a la vez que escaparse de su leonero.

TUMBAN AL GATO FÉLIX

Sin haberlo pensado, porque eso no se les da mucho, “La Zebra” y “El Chucky”, parece que terminaron aliados, para darle en su progenitora a Félix Alberto Alemán, los dos quieren tumbarlo de la silla cetemosa, para treparse ellos (cada uno por su lado). Pero como bien sabemos que no caben cuatro nalgas en un mismo trono, lógico es que también terminarán dándose en la maceta y arrancándose “La Sin Sesos” uno al otro.

CHOMPA DE ADORNO

Al fin que ambos la tienen de adorno, echarle cacumen, no está en ellos, es un lujo tal materia gris. El caso es llevársela como en la Súper Libre de la Cuatro Caminos, o sea, unirse dos o tres, para tratar de tumbar al “bueno”. Aunque ya sepan que a la postre, entre esos mismos aliados provisionales, todos menos uno, terminarán como los camarones, descabezados. El caso es tumbar al Gato Félix, para luego rifársela ente ellos. Es el clásico final entre los “malaleches”, traicionados por los mismos suyos.

ADOQUÍN DE ORO

¿A quién le estamos comprando el adoquín para empedrar las banquetas de las cuadras del centro histérico? ¿A cómo nos lo están facturando? Y más allá con nuestras cochinas dudas. ¿A quién le mercamos ya los estacionómetros que tenemos bien guardaditos y que son los que vamos a plantar en todo ese mismo primer casco del rancho?

¡NO TE ACABES BURRICIPIO!

Con obras tan rancheras se está comiendo todo el presupuesto anual, ese es el coraje del pueblo. Si al menos hicieran algo que valga la pena, pero no, se avientan puras babosadas. Que alguien venga a decirles cómo es que se roba en grande, ¿no podrían Lacho o PP Suaves, darles unas clases rabonas?

NOS IMPORTA UN BLEDO

Que si los Títeres, que si las Chivas, que si los Chorizos o los Perros. Realmente nos importa un soberano pepino quién gane la liguilla del pambol mexicle. Sin nuestro Ame, ese torneillo ha perdido sentido. Anoche no vimos los partidos, solo los del miércoles en Monterrey y Torreón. Sendas golizas, de ese golpe no se levantan Rajados y Laguneros.

LA MADRE ADA

Ya pasó el 10 de mayo, a joderse la jechu, atrás quedaron las flores, el perfume y las pantunflas. Ahí te va la mami luchona a dejarle el chilpayate a la agüe, con tres cambios de ropa para todo el fin de semana, por si la “bendición” se ensucia o se bate en su propia popo, como suele hacerlo todos los días. Mientras que la mamita chula, la batalladora, la guerrera (de los antros), sale a partirse la progenitora en las discos más rifadas del pueblo. A ver si le hacen un segundo “milagrito”.

MORALEJA MATERNAL

Señoras de las cinco décadas, es viernes, ya mero van a llegar sus jacarandosas hijas -la de cada una de ustedes-, con su respectiva calenturita con patas. Neta que ustedes ya deben de emanciparse, ya están harto cansadas de cuidar y atender chilpayates. Ya no están para andar correteando nietos. Así que sus fiesteras hijas agarren la onda, de que ustedes ya se ingaron con ellas y con sus hermanos. Qué si quieren andar de nylons sueltas, que le busquen a donde ir a arrumbar a sus chipotitos.

VIERNES SOCIAL

En fin, que ya es fin de semana, se acerca otro espantoso doble o triple sopapedón pues nada más esos sabemos hacer en este pueblo caliente y sin chiste. Por cierto, como que ya deberían ir organizándose una mega francachela, las autoridades burricipales, ¿no? Digo, porque por estos lares no se saben de otra, dizque para divertir a la gente. A caballo, en motos, parrilladas, taquizas lo que sea, todo siempre termina en puras guarapetas. Tenemos unos gobiernos dignos de aventarse las mejores archi parrandas.