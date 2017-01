Ceros que cuentan

El diputado federal y dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, GUSTAVO CÁRDENAS fue uno de los personajes más golpeados en las redes sociales en el 2016. Sufrió ataques sin misericordia desde todos los ángulos, muchos vieron que se trataba de una venganza por su comportamiento en la pasada campaña electoral, pero aguantó callado y se dedicó a defender a los suyos.

GUSTAVO CÁRDENAS, regresa en busca de un espacio y colocarse una estrellita, pues les restriega sus errores a sus compañeros diputados federales que aprobaron el incremento a la gasolina.

Claro, el ex candidato a la gubernatura no comete el error de irse contra los senadores tamaulipecos, con el objetivo de no meterse en complicaciones innecesarias. Ya sufrió mucho golpeteo como para que le repitan la dosis.

Sin embargo, si da a conocer los nombres de los diputados que aprobaron el gasolinazo, cuando dieron su voto a favor de la reforma energética, cuyos alcances hoy provocan una serie de protestas a nivel nacional.

Los diputados federales del PRI, encabezados por su ex candidato a la gubernatura, BALTAZAR HINOJOSA OCHOA votaron a favor del “gasolinazo.

Junto con BALTA, votaron a favor del gasolinazo, la neolaredense YAHLEEL ABDALÁ CARMONA; la reynosense MARÍA ESTHER CAMARGO DE LUEBERT; el riobravense EDGAR MELHEM SALINAS; el matamorense, PEDRO LUIS CORONADO; el victorense MIGUEL GONZÁLEZ SALUM; el cañero ALEJANDRO GUEVARA COBOS; la porteña, MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE y ESDRAS ROMERO VEGA de Madero, y la plurinominal MONSERRAT ARCOS.

Sin embargo, en el pago de culpas, también se encuentran el matamorense CÉSAR RENDÓN; la victorense ELBA VALLES, ambos del Partido Acción Nacional, además del representante del PANAL, MARIANO LARA y ABDÍES PINEDA MORÍN del Partido Encuentro Social, quien se abstuvo de votar.

En cuanto a los Senadores, les diremos que todos los tamaulipecos votaron a favor del “gasolinazo”. No hubo excepción, todos aceptaron y defendieron las bondades de la reforma.

Después del golpe, la única que salió a defender a los ciudadanos fue la neoladense YAHLEEL ABDALA CARMONA y pidió denunciar todas las gasolineras que violan el precio y aclara que ella no aprobó el “gasolinazo”.

“Para mí es importante dejar claro y que no haya confusión que las Reformas entre ellas la Energética se aprobaron en la Legislatura pasada, yo no era diputada, además pedirles que accedan a la página de la Cámara de Diputados en la aprobación de la ley de ingresos y vean en el diario de los debates a detalle lo que se aprueba y lo que no, jamás he votado a favor de un incremento en el precio de la gasolina, los Diputados no establecemos precios de los litros. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración”.

La legisladora recorre las gasolineras de esta ciudad, pues se viola el precio reglamentario de 13 pesos con 22 centavos.

En la frontera resintieron el golpe a su economía, pues nada más cruzando el puente el galón de gasolina vale dos dólares con 10 centavos, que son aproximadamente 42 pesos con 85 centavos a razón de 20 pesos con 50 centavos por dólar. Esto significa que el litro de combustible americano cuesta 10 pesos con 70 centavos y en la frontera el precio llega hasta los 16 pesos.

El golpe fue brutal, pues subió casi 6 pesos por litro y desaparecieron la homologación que se daba. Panistas y priístas van a pagar caro el voto con el ofertaron la economía nacional y dicen que fue por unos ceros que cuentan.

