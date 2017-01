Borrachín fino

En años anteriores se presentaron infinidad de denuncias por mal uso de automóviles oficiales a través de las redes sociales, pero la ex Contralora GILDA CAVAZOS LLITERAS no hizo nunca nada por castigar las irregularidades, se mantuvo impasible ante las quejas, argumentando que no había mayor evidencia que fotos, las cuales a su juicio podrían ser truqueadas con una mala intención, como perjudicar a funcionarios estatales.

Así es como desfilaron por las redes y fueron denunciados en su momento, gráficas de camionetas en hoteles de paso; camionetas en Nuevo León con remolques de caballos finos; Suburban afuera del museo de las Momias en Guanajuato y sin olvidar las decenas de autos que eran sorprendidos en los malls de los Estados Unidos.

Todo esto provocaba indignación de miles de ciudadanos, pero nunca se informó de suspensiones o despidos de funcionarios por el mal uso de las unidades.

Solamente conocimos en Tampico, el castigo que aplicó el exalcalde GUSTAVO TORRES SALINAS contra uno de sus jefes de departamento que suspendió y le quitó la camioneta del gobierno municipal, por utilizarla para irse a pasear con su familia a la Playa Miramar en Madero.

En el gobierno federal, imposible olvidar como despidieron al director general de la Conagua, DAVID KORENFELD por utilizar un helicóptero oficial para trasladarse a un hospital por una supuesta emergencia médica.

Ahora, la Contraloría Estatal decidió la suerte de una Directora de lo Contencioso del Área Jurídica de lo Contencioso, GLADYS DEL CARMEN ACUÑA MONTOYA por utilizar el automóvil oficial para realizar sus compras en los Estados Unidos.

La medida es positiva y habla de la actitud que asumirá el gobierno estatal en cuanto al uso de las unidades oficiales, pues los funcionarios de la anterior administración se habían acostumbrado al dispendio, abusos de todo tipo sin que recibieran ningún tipo de castigo.

La nueva actitud asumida por el actual Contralor es positiva, después de tantas irregularidades sin castigar, pero es el momento de que también dirijan la mira hacía los verdaderos saqueadores de la entidad, pues ellos siguen sin castigo.

Tamaulipas vive una era, donde los ciudadanos exigen transparencia, honestidad y limpieza de sus gobernantes. Los nuevos tiempos marcan las reglas y por algún lado debe empezar.

Y bueno iniciaron castigando a una Directora por hacer sus compras en una ciudad texana, después de haber cumplido con algunas comisiones en Matamoros y no resistió el olor que despedía el Golden Corral, la hermosura de la ropa y el olor espectacular de los perfumes americanos.

Es la segunda caída sobresaliente en el gobierno estatal, pues ya existía el antecedente de ROBERTO SALINAS, como Subsecretario de Seduma por chocar el automóvil oficial que manejaba en estado de ebriedad.

Insistimos en el sexenio que arranca se empiezan a ver cosas positivas y negativas, pero siempre es mejor contar lo bueno, sobre todo cuando es el momento de arrancar una nueva etapa en la administración estatal.

Por cierto, nos llega una denuncia respecto a un funcionario que utiliza sus oficinas como su departamento personal y le gusta embriagarse con sus amigos y amigas en ese lugar oficial.

Que le guste la fiesta no es malo, pero sí muy negativo que se embriague en sus oficinas ubicadas en la calle Hidalgo, donde empina el codo cada que viene a ciudad Victoria, pues goza del privilegio de trabajar, por así decirlo, dos o tres días por semana. Es un borrachín muy fino.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Contacto:

patinadero@hotmail.com