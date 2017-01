Amenaza de los gasolineros tamaulipecos

Aflora la inconformidad de los dueños de gasolinerías en la frontera de Tamaulipas al negarse a comprar gasolina más cara a Petróleos Mexicanos y tener que venderla tres pesos más barata para hacerla competitiva en el costo frente a las gasolinerías texanas.

Resulta que los gasolineros explicaron que venderán las reservas que tienen de gasolina y cuanto ésta se acabe importarán directamente el carburante de Estados Unidos y dejarán de comprarle a PEMEX.

No van a esperar a que la Secretaría de Hacienda se siente con ellos a negociar un estímulo fiscal para continuar vendiendo gasolina que proporciona PEMEX.

La decisión de los empresarios tamaulipecos encabezados por Rigoberto Ramos Ordoñez es histórica en un país donde todo lo relacionado con compra de energéticos era hecho a través de la ahora llamada “empresa productiva del estado”, o sea Petróleos Mexicanos, es también un desafío al gobierno federal que está demostrando falta de pericia en el manejo de la crisis energética y la diplomática con el nuevo gobierno trumpista.

Las declaraciones de los gasolineros viene a poner en un escaparate los malos manejos del gobierno federal y sus mentiras, porque compran la gasolina más barata del vecino país y después nos la venden con un sobreprecio, están haciendo negocio con nosotros.

Aprovecho para compartirles una frase de la ex primer ministra británica Margaret Thatcher sólo como reflexión: “No olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando sus ahorros o aumentando sus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien” “eres tú”. No hay “dinero público” sólo hay “dinero de los contribuyentes”.

Creo que Thatcher estaba pensando en México y el gobierno peñista cuando hizo esa declaración.

LA FRASE:

“Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde fuera. No soy diplomatico, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en la representación de nuestro país. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Se los digo de corazón y con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo a hacer equipo con ustedes en un momento en que México nos necesita a todos más que nunca. Les pido su apoyo. Vamos a trabajar mucho, hay mucho que hacer”, palabras de Luis Videgaray al ser rescatado del ostracismo por su amigo Enrique Peña Nieto al desbancar a Claudia Ruiz Massieu de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las negritas son del periódico El Universal.

Y mientras tanto, ¡quiero llorar!

Que alguien me explique cómo es que imponen en ese cargo a quien dio el espaldarazo final para que Donald Trump ganara la elección estadounidense y comenzara el ataque en serio contra México y los mexicanos cuando tuvo la grandiosa idea de invitar a ese impresentable a nuestro país siendo candidato, hecho por el que fue removido de la Secretaría de Hacienda.

Trump por su parte tuiteó este miércoles dándole gracias a la empresa Ford por quedarse en Estados Unidos y crear 700 nuevos trabajos y adelantó otra amenaza para México: “ésto sólo es el principio, habrá mucho más”.

Ante este panorama, ¿cuánto tiempo le tomará a Videgaray la curva de aprendizaje en una materia tan delicada y tan vital en estos momentos para el país como es el trabajo diplomático?

Como opina un lector de El Universal, Arturo Álvarez, quien escribió en relación a esta nota: “Qué pen… declaración, para aprender está la escuela. En un país en crisis como la actual, no se entra para aprender, se entra para dar soluciones… Me cae que no entienden, no entienden…”

Dios mío, ese gobierno priista va de mal en peor cada día, y todavía falta mucho para junio del 2018 ya quiero que se vaya EPN y su cauda de ineptos.

